Flugtbilist påkørte 75-årig cyklist, så sidespejl røg af

Nordjyllands Politi leder efter en flugtbilist, som fredag morgen påkørte en 75-årig cyklist nær Aalestrup.

Bilisten mistede højre sidespejl ved påkørslen, så derfor ved politiet lidt om, hvilken bil pågældende kørte i.

- Der er knækket et sidespejl af, og via efterforskning har vi fundet ud af, at det stammer fra en Mazda 3 fra 2018 og frem i en mørk farve, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Mads Hessellund til Ritzau.