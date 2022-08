Dommer har fængslet endnu en mistænkt for drab i Silkeborg

Tre andre har også siddet fængslet i sagen, men blev for nylig sat på fri fod.

Politiet har tidligere oplyst, at det mener, at drabet i lejligheden på Langelinie i Silkeborg var et opgør i misbrugsmiljøet. Den 54-årige blev dræbt med flere knivstik, og han fik halsen skåret over.

Politiet holder kortene tæt til kroppen i sagen, og fredagens retsmøde om fængsling foregik for lukkede døre. Dog kan anklager Christian Skov Poulsen oplyse, at den 33-årige - ligesom de andre mistænkte - nægter sig skyldig.