Færre kører for hurtigt på de danske motorveje

Ifølge Vejdirektoratet har danskerne fået øjnene op for, at man kan spare brændstof - og dermed penge - ved at sætte farten ned.

Ifølge direktoratet kan man spare cirka 5,8 procent brændstof, hvis man reducerer hastigheden med fem kilometer i timen ved hastigheder over 100 kilometer i timen.

Ved at sætte farten ned med ti kilometer i timen er besparelsen på 10,3 procent.

- Danskerne har i den grad fået øjnene op for at køre mere økonomisk og spare på brændstoffet. Det er ikke kun til gavn for den enkelte, men også for samfundet som helhed.

- Og så må man ikke glemme, at politiet jo udskriver fartbøder af en grund, for det er farligt at køre med høj fart. Så alt i alt er det også godt for trafiksikkerheden, når flere danskere retter sig efter færdselsloven, siger projektleder Niels Moltved i pressemeddelelsen.