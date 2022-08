45-årig døde efter indsprøjtninger med WC-rens og brintoverilte

De nægter sig begge skyldige i drab.

Kvinden kan dog ifølge forsvarsadvokaten erkende, at hun har givet offeret flere injektioner med brintoverilte og WC-rens.

Hun nægter dog at have stukket offeret med kniv og strammet et bælte om halsen på ham.

Kvinden, der har det lange hår sat op i en hestehale, forklarer i retten, at hun tidligere har haft et forhold til offeret.

Det var ifølge den tiltalte et slags sugardaddy-forhold, hvor hun fik penge og gaver af den noget ældre mand for seksuelle ydelser.