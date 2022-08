66-årig slipper for fængsel efter uagtsomt drab på jagtkammerat

- Det er vores opfattelse, at du har overtrådt jagt- og straffeloven, men ikke under særdeles skærpende omstændigheder, sagde dommeren ifølge TV Midtvest under domsafsigelsen.

Anklageren havde krævet, at manden fik mindst 60 dages ubetinget fængsel og argumenterede for, at jægeren skulle have været 100 procent sikker på, hvad han skød på, inden han afgav skud.

Det var ifølge dommeren noget af det, den dræbte jagtkammerat gjorde, der førte til, at han ved en fejl blev skudt. Og så udviste den 66-årige ikke tilstrækkelig opmærksomhed, lød det.