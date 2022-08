En femte person er anholdt i drabssag fra Silkeborg

Det er en 54-årig mand, som i midten af januar blev fundet død i en lejlighed på Langelinie i Silkeborg, efter at en person var blevet bekymret over, at han ikke var dukket op til en aftale.

I lejligheden fandt politiet manden dræbt. Han forblødte efter at have fået flere knivstik og halsen skåret over.

Politiet har før meldt ud, at det mener, at der er tale om et opgør i misbrugsmiljøet, og i første omgang anholdt det en dengang 62-årig mand og 55-årig kvinde.

Senere blev også en 38-årig mand anholdt og fængslet i sagen, og det er de tre, der er blevet løsladt igen, berettede TV Midtvest i begyndelsen af august.

De blev sat på fri fod igen, fordi politiet vurderede, at der ikke længere var grundlag for at holde dem varetægtsfængslet. De er dog stadig sigtet i sagen. Alle tre har i retsmøder nægtet sig skyldige.