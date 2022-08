Dommer har valgt at fængsle brøndbyfan i trøjesag

En dommer i København fængsler en 25-årig brøndbyfan for i et S-tog at have tvunget FCK-fans til at tage trøjen af og for at tage et halstørklæde fra en fan.

Fængslingen kom som lidt af et chok for den 25-årige.

- Hvad? Skal jeg varetægtsfængsles? Jeg har samarbejdet hele vejen, lød det fra den 25-årige efter dommerens kendelse.