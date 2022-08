Dommer har valgt at fængsle brøndbyfan i trøjesag - men ikke for røveri

Selv om sigtelserne for røveri ifølge en dommer i Københavns Byret var skudt over målet, så valgte dommeren alligevel at sende en 25-årig mand i arresten for at tvinge et halstørklæde og fodboldtrøjer fra FCK-fans i et S-tog.

Fængslingen kom som lidt af et chok for den 25-årige gulvlægger, som onsdag valgte at melde sig selv til politiet, efter at en video fra et S-tog havde bredt sig på internettet.