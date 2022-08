Tvang trøjen af fodboldfan: Det var ikke et trofæ

Manden erkender at have taget to trøjer og et halstørklæde, men benægter, at han har set det som trofæer.

- Det er ikke et trofæ for mig på mindste måde. Det er bare udtryk for frustration, og at det er gået galt oppe i hovedet på mig, fortæller den 25-årige mand.

Han er iført sort T-shirt og blå shorts med en rød-hvid stribe på. Han har tatoveringer på benene og taler hurtigt, ivrigt og til tider noget utydeligt.

Ifølge sigtelserne mod manden har han i forbindelse med de forskellige episoder brugt både halsgreb og verbale trusler. Han afviser dog selv pure, at han var været voldelig.