Brøndbybølle sigtet for tre trøjerøverier i S-tog

En dommer i København skal torsdag afgøre, om en 25-årig mand skal varetægtsfængsles efter en episode søndag, som har været bredt omtalt i medierne.

Retsmødet går i gang torsdag formiddag klokken 10.30 i Københavns Byret.

På internettet har en video fra et S-tog floreret, og her ser man, hvordan en mand iklædt en Brøndby-fodboldtrøje tvinger en ung mand til at tage sin FCK-trøje af.