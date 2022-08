17-årig med banderelationer er flygtet fra sikret institution

Taif Abdul Baki Hassan er 171 cm høj, spinkel af bygning og med kort, mørkt hår. Han er sidst set i Vanløseområdet, hvor han også har bopæl.

Politiet opfordrer alle, der har set ham eller ved, hvor han befinder sig, til at kontakte politiet på telefonnummer 114.

Stevnsfortet, hvor drengen flygtede fra, er en sikret døgninstitution for børn og unge. Her er unge, som blandt andet sidder varetægtsfængslet i surrogat, og der er ti pladser.

Institutionen hører under Region Sjælland og ligger i Midt- og Vestsjællands Politis område. Politikredsen oplyser, at det lykkedes den unge dreng at flygte ved at hoppe over et hegn.