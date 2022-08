Flere sager om vold mod betjente efter derby i København

I fem af de syv sager om vold mod tjenestemænd har politiet sigtet en formodet gerningsmand. I de to resterende har politiet endnu ikke identificeret de mistænkte.

Derudover er en person sigtet for hærværk begået i Parken, hvor 120 sæder på stadion blev ødelagt. Politiet forventet, at der vil blive rejst flere sigtelser for hærværket.

Politikredsen er desuden ved at efterforske flere røverilignende forhold, efter at en video er begyndt at florere på sociale medier. Her ses en gerningsmand i Brøndby-trøje true en ung mand til at tage sin FCK-trøje af og aflevere den.

I den sag har politiet efterlyst både de forurettede og vidner. Har man viden om sagen, kan man kontakte politiet på telefonnummer 114.