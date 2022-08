Knivdrab på værested i Rønne kostede beboer 12 års fængsel

Omkring to uger senere døde Heino Mortensen af sine kvæstelser.

Ifølge Bornholms Tidende er det under sagen fastslået, at optrinnet blev startet af den nu afdøde, og at Brian Rønn Nielsen havde ret til at forsvare sig for at afværge volden.

Men samtlige nævninger og dommere i sagen var også enige om, at knivstikkene gik langt ud over et rimeligt selvforsvar og valgte at dømme for drab.

Ifølge TV2 Bornholm var der onsdag uenighed om, hvordan straffen skulle være. Otte stemmer talte for 12 års fængsel, mens et mindretal på fire stemmer talte for 10 års fængsel.