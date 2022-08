Ansat på nordjysk skole mistænkes for at krænke børn

Carsten Straszek bekræfter over for Ritzau, at en ansat er sigtet og fængslet. Han oplyser, at den ansatte nægter sig skyldig, men politikommissæren vil ikke nærmere ind i detaljer om sagen.

Ledelsen på skolen fik oplysninger om den ansatte kort før sommerferien, bortviste vedkommende og overdrog sagen til politiet.

Gl. Lindholm Skole udsendte tirsdag - dagen inden skolestart - en orientering til forældre med børn på skolen, skriver Nordjyske, der har talt med skolelederen.