Politi har fået flere anmeldelser efter røveri af FCK-trøje

Desuden blev det nærmest til et stormløb mod politifolk, da fans ville ind i Parken uden om billetkontrollen. Betjentene valgte at trække stavene. Desuden blev der kastet genstande mod de såkaldte dialogbetjente, som ikke er beskyttet af særligt udstyr.

Det er endnu uvist, om det får konsekvenser for tilskueres mulighed for at se kommende kampe.