Tre sigtede i drabssag fra Avedøre er sat på fri fod

Men åbenbart er grundlaget for sigtelsen ikke meget overbevisende. I hvert fald oplyser Københavns Vestegns Politi i en mail til Ritzau tirsdag, at de tre midt i juni blev løsladt. Vurderingen var, at der ikke længere var begrundelse for frihedsberøvelsen.

Mændene er dog fortsat sigtet for den alvorlige forbrydelse.

Den ene af de tre sidder stadig bag tremmer, men det skyldes en anden sag, hedder det.