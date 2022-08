Bilist tippede politiet om mulig vanvidskørsel i lastvogn

En chauffør sidder tirsdag tilbageholdt af politiet, fordi han mistænkes for mulig vanvidskørsel i en lastvogn på Fynske Motorvej. Han var meget beruset, lyder politiets umiddelbare vurdering.

Episoden udspillede sig midt på formiddagen. En bilist havde lagt mærke til, at lastvognen slingrede, og hun besluttede sig derefter for at tippe politiet.