Far dømmes for vold mod dreng i skoleklasse

Manden er far til en pige i skolen, og hun havde en uoverensstemmelse med drengen.

I Retten i Lyngby nægtede manden sig skyldig i vold. Men under sagen afgav såvel drengen som klasselæreren forklaring om, hvad der skete, og resultatet er, at han er blevet fundet skyldig.

Dommeren og de to domsmænd har besluttet at fastsætte straffen til fængsel i 40 dage. Straffen er gjort ubetinget. Det indebærer, at den skal afsones.

At straffen er gjort ubetinget skyldes især, at offeret var et barn, oplyser anklagemyndigheden.