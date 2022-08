Journalist benægter at ville krænke sine egne tre børn

De optræder i 39 tilfælde i det 25 sider lange anklageskrift i sagen, som over de næste måneder skal behandles ved Retten i Roskilde.

- Det har aldrig været formålet at filme mine egne børns kønsdele. Jeg har ikke haft forsæt til at krænke deres blufærdighed, lød det fra journalisten, som erkendte, at det dog havde været hans formål i forhold til de andre børn.

Journalisten, som indtil sin anholdelse var ansat ved et medie, hvor han flere gange har skrevet om blandt andet overgreb mod børn, blev anholdt i april i fjor. Det skete, efter at pædofiljægere på internettet havde tippet både politiet og hans hustru om, at han via nettet krænkede børn.