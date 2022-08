Ny tilståelse i sag om stor illegal cigaretfabrik i Vamdrup

- Sagen handler om svindel med tobaksafgifter af hidtil uset omfang og karakter, og det er meget betydelige afgiftsbeløb, som den danske stat er gået glip af i den her sag.

- Jeg er tilfreds med at have fået en tilståelse fra den 44-årige, og at retten fulgte anklagemyndighedens påstand om en længere fængselsstraf, udvisning og en stor bøde, siger specialanklager ved NSK, Jacob Gents, i meddelelsen.

Sagen tog sin begyndelse i marts 2021, hvor politiets særlige enhed slog til og anholdt 13 af mændene ved en koordineret aktion med assistance fra Europol, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen og flere udenlandske politimyndigheder.

Den 14. mand blev anholdt kort tid efter.

Ved aktionen beslaglagde politiet mere end 11 millioner cigaretter, flere ton tobak og en større mængde professionelt produktionsudstyr.