Ecco-butik udsat for hærværk

Ecco, der har hovedsæde i Bredebro i Sønderjylland, har begrundet beslutningen med hensynet til de 1800 ansatte i det russiske datterselskab og deres familier.

Eccos beslutning om at blive i Rusland har betydet, at virksomheder som blandt andre Boozt, Miinto og Magasin har valgt at stoppe salget af Ecco-sko, ligesom selskabet står til at miste retten til at kalde sig for kongelige hofleverandør.

Ecco er en familieejet virksomhed med Hanni Toosbuy Kasprzak som bestyrelsesformand. Hun er datter af stifteren Karl Toosbuy.