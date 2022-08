Stalking-sigtet fik løftet pegefinger og brød så tilhold igen

Allerede 7. juli blev manden fremstillet i et grundlovsforhør. Han blev sigtet for at have kontaktet kvinden mindst 75 gange via elektronisk kommunikation samt foretaget yderligere 17 telefonopkald i løbet af en måned.

Da mente dommeren ikke, at der var grundlag for fængsling. Dommeren oplyste dog den 39-årige om, at grundlovsforhøret trods løsladelsen skulle betragtes som en ”løftet pegefinger”.

Men efter løsladelsen gik der ifølge politiet blot tre dage, før den 39-årige igen kontaktede den pågældende kvinde med et telefonopkald.