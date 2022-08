Dommere har ophævet navneforbud mod pædofilitiltalt journalist

Anklagemyndigheden har rejst tiltale om overgreb mod 39 identificerede børn. Derudover er der billeder, som peger på, at der er et par ukendte ofre også. De fleste overgreb er i kategorien blufærdighedskrænkelse.

Journalisten har taget billeder af børnenes kønsdele, når de har været i bad og lignende. Men der er også overgreb, som ifølge anklagemyndigheden må sidestilles med voldtægt. Her har journalisten angiveligt befølt børnenes kønsdele i en sådan grad, at det må sidestilles med et samleje.

Retten har tidligere vurderet, at det vil udgøre en unødig krænkelse af manden, hvis hans identitet kom offentligt frem. Men nu er selve sagen mod ham i gang - den såkaldte hovedforhandling.

Derudover har journalisten erkendt sig skyldig i flere af de forhold, han er tiltalt for, og sagen er i sin helhed meget alvorlig. Det er ifølge retsformand Marie Louise Tønne samlet set nok til, at der ikke længere er grundlag for at opretholde et navneforbud.