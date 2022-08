Offer for dødsvold lå op til et døgn forslået i sit hjem

Der er usikkerhed om, præcist hvornår overfaldet på manden fandt sted. Politiet har tidligere udtalt, at der kan være gået mellem et og to døgn, men det er efter afhøring af vidner om, hvornår han sidst er set, indsnævret til at være op til et døgn.

- Vi kan formentlig indsnævre tidspunktet i forhold til de vidner, vi har snakket med, så det er formentlig inden for et døgn, før han bliver fundet.

- Det er det tætteste, vi kan komme på, som det ser ud nu, siger politikommissær ved Fyns Politi Jack Liedecke tirsdag.