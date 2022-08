Journalist anklaget for pædofile overgreb

Tirsdag sidder han så selv på anklagebænken ved Retten i Roskilde. Han er tiltalt for at have krænket 31 børn. Antallet af anklager om krænkelser løber samlet op i langt over hundrede.

Journalisten er beskyttet af et navneforbud. En dommer har vurderet, at det på nuværende tidspunkt vil udsætte ham for en unødig krænkelse, hvis hans identitet bliver offentlig kendt. Derfor kan hans navn, bopæl og arbejdsplads ikke nævnes.

Anklagemyndigheden beskylder journalisten for gentagne gange af have forgrebet sig på småpiger i hjemmet, for eksempel i badesituationer, som han i mange tilfælde har taget billeder af.