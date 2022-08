To unge sigtet for voldtægter i Syd- og Sønderjylland

I den anden voldtægtssag fra politikredsen er en 18-årig mand sigtet for voldtægt af et barn under 15 år. Også han nægter sig skyldig.

Han blev mandag stillet for en dommer ved Retten i Sønderborg, men det lykkedes ikke for anklagemyndigheden at overbevise dommeren om, at der er grundlag for at varetægtsfængsle manden.

Dommeren var imidlertid med på, at manden ikke skulle løslades, og valgte derfor at opretholde anholdelsen i tre døgn. Herefter kan anklagemyndigheden vælge at forsøge at få ham fængslet igen, hvis politiets efterforskning kan underbygge mistanken yderligere.

Heller ikke den 18-årige valgte at kære afgørelsen til Vestre Landsret.