Brøndby-fans kastede kanonslag og udløste evakuering

- Der blev lavet hærværk i S-tog, ødelagt toiletter, og sådan kunne jeg egentlig blive ved. Det virker ikke helt, som om budskabet fra Divisionsforeningen er blevet forstået, siger Peter Dahl.

Politiet oplevede søndag primært problemer med Brøndbys fans. Politichefen har ikke tal på, hvor mange Brøndby-fans, der lavede ballade.

- Det bliver ganske ofte de få, der ødelægger det for de mange. Men det er også derfor, at jeg er fortaler for, at der nok skal en kulturændring til.

- Ligesom spirituskørsel er blevet socialt uacceptabelt, vil det også være fantastisk, hvis det var socialt uacceptabelt, at man skabte sig sådan til en fodboldkamp, siger Peter Dahl.

Udebanefans har været forment adgang til de seneste to kampe imellem de to fodboldklubber efter flere episoder med politiet sidste år.