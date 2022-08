Ung mand sigtes for at voldtage 16-årig under festival

En 21-årig mand er blevet anholdt og sigtes for at have voldtaget en 16-årig pige under Bork Festival.

Det skriver TV MidtVest. Ifølge mediet bliver manden formentlig fremstillet i grundlovsforhør mandag.

Voldtægten skal være sket natten til søndag, og den unge mand blev anholdt søndag eftermiddag. Det er uvist, hvordan den 21-årige forholder sig til sigtelsen.