Ung mand fængslet for at voldtage 16-årig under festival

En 21-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at have voldtaget en 16-årig pige under Bork Festival natten til søndag.

Selv nægter han sig skyldig, men en dommer i Retten i Herning har mandag fundet begrundet mistanke mod den unge mand og varetægtsfængslet ham i foreløbigt fire uger, skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.