Flere andre voldssager

I Facebook-opslaget står der, at der på Odense Universitets Hospital var fire andre, der havde været udsat for et tilsvarende overfald ved havnefesten i Kerteminde.

Mandag formiddag oplyste Fyns Politi, at det ikke havde kendskab til mere end én sag.

I pressemeddelelsen mandag eftermiddag fremgår det nu, at politiet mellem kl. 02.19 og 02.39 natten til søndag fik tre anmeldelser om vold foruden overfaldet på den 15-årige dreng.

Politiet oplyser således, at en 18-årig mand blev væltet omkuld af flere gerningsmænd; at en 16-årig dreng blev slået med knytnæveslag; og at en 19-årig mand blev sparket i hovedet.

Politiet har sigtet en 20-årig mand, der formodes at stå bag ovenstående tre overfald, men altså ikke har relation til overfaldet på den 15-årige dreng.