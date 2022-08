Mand i retten om drab på kvinde: Jeg gjorde det og er stolt af det

Sidst på eftermiddagen blev den efterlyste 30-årige mand anholdt i København. Og det var ifølge politiet i forbindelse med den videre efterforskning, at betjente fandt den dræbte kvinde.

Søndagens retsmøde foregik bag lukkede døre. Det er endt med, at dommeren har varetægtsfængslet manden frem til 2. september.

Han skal dog ikke placeres i en celle i et arresthus. I stedet skal han frihedsberøves på en psykiatrisk afdeling, har dommeren bestemt.

Efter retsmødet oplyser lederen af efterforskningen, politikommissær Anders Jørgensen, i en pressemeddelelse, at politiet nu vil forsøge at få fastlagt et motiv.