To mænd anholdt efter grov vold på campingplads

Nordjyllands Politi har lørdag anholdt to personer i en sag om grov vold på campingpladsen Rødhusklit Camping.

Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen tidligt natten til søndag.

- Klokken 8.30 fik Nordjyllands Politi en henvendelse om, at en mand var blevet indlagt og var alvorligt tilskadekommen, efter hvad der formodes at være et overfald, siger vagtchefen.