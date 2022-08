Tidligere lørdag fortalte Nordsjællands Politi på det sociale medie Twitter, at man havde igangsat en stor eftersøgning i og omkring sommerhuset i Ølsted efter en 30-årig mand, som man mistænkte for at stå bag branden.

Branden blev anmeldt 11.43, og der blev blandt andet brugt helikopter i forsøget på at opspore gerningsmanden.

Han blev beskrevet som værende mellem 175 og 180 centimeter høj, spinkel og med kort, sort hår. Han taler dansk med accent. Og så skulle han angiveligt være bruger af sommerhuset.