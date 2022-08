Politiet mangler afgørende tip om dødelig vold i Ringe

Han opfordrer borgere til at henvende sig, hvis de har oplysninger.

Det var onsdag ved middagstid, at en bekendt til den 70-årige slog alarm. Offeret var blevet fundet ilde tilredt i et rækkehus i Vesterparken i Ringe. På hospitalet var det ikke muligt at redde hans liv, og han døde natten til torsdag.

Fredag oplyste politikommissær Jack Liedecke, at man ikke ved, hvornår overfaldet fandt sted.

- Vi tror, der kan været gået mellem et og to døgn, fra han blev udsat for volden, til han blev fundet, udtalte han.