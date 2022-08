To dømt: Offer blev kidnappet og mishandlet i lade

- Så jeg synes nok, at straffen på to år og seks måneder er i den lave ende, siger han.

Både den 23-årige og anklagemyndigheden har nu to uger til at afgøre, om man vil anke straffens længde til landsretten.

Den 26-årige mand, der tidligere i sommer tilstod, at han havde deltaget i den indledende del af frihedsberøvelsen, blev i øvrigt selv offer for frihedsberøvelse, mens den 33-årige sad indespærret i laden Osted.

Ifølge Ekstra Bladet blev han den 18. juli fanget af to mænd på Østerbro. Den ene er ifølge avisen et toneangivende dansk medlem af den svenske bande Dødspatruljen.

Han blev tilbageholdt i et døgn, før det lykkedes ham at flygte.

Andreas Emil Christensen bekræfter, at den 26-årige er forurettet i en sag, hvor en mand et tiltalt for frihedsberøvelse.

Sagen skal senere på måneden behandles i Københavns Byret, mens sagen mod de to sidste, der er tiltalt for bortførelsen og mishandlingen af den 33-årige kommer for retten til december.