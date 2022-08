70-årig mand udsat for vold i Ringe - nu er han død

En 70-årig mand lå forslået i sit hjem i Ringe i en eller to dage, før han onsdag blev fundet og bragt på sygehuset, mener Fyns Politi. Natten til torsdag afgik han ved døden.

Det fortæller Fyns Politi fredag i en pressemeddelelse, hvor politiet samtidig efterlyser hjælp fra offentligheden til opklaringen.

- Der er tale om stump vold, som vi er overbeviste om, at andre må have påført manden. Derfor har vi brug for borgernes hjælp til at finde ud af, hvad der er sket, siger politikommissær Jack Liedecke i pressemeddelelsen.