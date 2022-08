Efterladte badetøfler har udløst alarm ved Roskilde Fjord

En større eftersøgning er fredag formiddag sat i værk ud for Veddelev ved Roskilde Fjord. Her er der fundet et par efterladte badetøfler og et håndklæde.

- Der er fundet de her badetøfler og håndklæde, som har ligge der noget tid. Så der er iværksat en eftersøgning med båd og helikopter, fortæller kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.