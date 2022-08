Kendt kriminel trodser udvisning - anholdt på Amager

Levakovic klagede til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, men den sag tabte han i 2018, da domstolen afviste, at udvisningen var en krænkelse af hans ret til privat- og familieliv.

Da domstolen i Strasbourg traf sin afgørelse, havde Jura Levakovic allerede taget sagen i egen hånd. Blot få måneder efter at han var blevet sendt til Kroatien, rejste han nemlig tilbage til Danmark.

For det fik han i februar 2018 en straksdom i dommervagten i København på 20 dages fængsel.

Levakovic er nu igen sigtet for brud på sit indrejseforbud, hvilket han ved torsdagens retsmøde da også erkendte. I retten fortalt han, at han var taget til Danmark for at besøge sin familie.

Jura Levakovic fortalte desuden, at han til daglig bor, arbejder og betaler skat i Sverige. I retten var det dog uklart, hvorvidt Jura Levakovic har lovligt ophold i Sverige, og det skal nu undersøges.