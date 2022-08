Taxapassager anholdt: Nægtede at betale og bed betjent i hånden

Der er ikke sket nævneværdig skade på den politibetjent, der blev bidt i hånden.

- Den 26-årige var kraftigt påvirket af narko, siger vagtchefen.

Den anholdte bliver sigtet for vold mod en polititjenestemand, og derudover får han også en sigtelse for bedrageri, fordi han nægtede at betale for taxaturen.