Politiet frafalder endnu en sigtelse i FE-sag

Med endnu en frafaldet sigtelse er det dermed to ud af de fire de personer, der blev rejst sigtelser mod i december om læk af statshemmeligheder, der nu er renset for mistanke.

Sagen har vakt international opsigt, fordi den også omfatter tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og den hjemsendte FE-chef Lars Findsen.

Regeringen støttede en indstilling om at tiltale Hjort for at afsløre fortrolige oplysninger, men der var ikke flertal i Folketinget for det.

Findsen er fortsat sigtet for ni forhold. Han var varetægtsfængslet i 71 dage, før han blev løsladt 17. februar.