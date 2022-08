Politiet har henlagt sag om hjemløs indebrændt i skurvogn

Han nægtede sig skyldig i sigtelsen om, at han skulle have stukket ild på skurvognen, hvor den 25-årige mand lå og sov. Sigtelsen var rejst efter straffelovens alvorlige bestemmelse om brandstiftelse. Der var ikke rejst sigtelse for drab.

Både den afdøde og litaueren var hjemløse.

Varetægtsfængslingen af litaueren blev forlænget to gange af en dommer i Københavns Byret, inden den i dag 40-årige mand blev løsladt den 17. januar.

Og i løbet af sommeren er der så blevet truffet afgørelse i sagen: