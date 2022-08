Politiet har løsladt tre mistænkte i drabssag fra Silkeborg

I lejligheden fandt politiet manden dræbt. Han var forblødt efter at have fået flere knivstik og halsen skåret over.

Politiet, der mener, at der er tale om et opgør i misbrugsmiljøet, anholdt i første omgang en dengang 62-årig mand og 55-årig kvinde.

Senere blev også en 38-årig mand anholdt og fængslet i sagen, og det er de tre, der nu ifølge TV Midtvest er blevet løsladt. Politiet vurderer, at der ikke længere er grundlag for at holde dem varetægtsfængslet.

Tue Nissen, der er leder af central efterforskning hos Midt- og Vestjyllands Politi, oplyser dog til TV Midtvest, at de tre fortsat er sigtet i sagen.