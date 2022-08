Direktør tiltalt for at voldtage sine ansatte

Sådan lød indholdet i nogle af de verbale trusler, som han ifølge tiltalen har fremsat i forbindelse med flere af voldtægterne af de kvindelige medarbejdere, skriver B.T.

Overgrebene fandt angiveligt sted gennem mere end et år fra juli 2019 til august 2020. Her blev fire kvinder udsat for talrige blufærdighedskrænkelser og tre af dem af dem blev også voldtaget, fremgår det ifølge B.T. af anklageskriftet.

Voldtægterne fandt ifølge tiltalen sted både på firmaadressen og i den enes private hjem, men to af kvinderne blev også udsat for en helt usædvanlig form for voldtægt.