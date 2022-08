Bruger af værested dræbt med 12 stik fra tveægget kniv

Et par dage efter episoden på Fabriksvej anholdt politiet den 35-årige mand, som blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet. Sigtelsen lød på drabsforsøg, hvilket den 35-årige nægtede sig skyldig i.

Han erkendte, at han havde stukket Heino Mortensen, men han afviste, at det skulle være sket med forsæt til drab. Han forklarede desuden, at han mente at have handlet i nødværge.

Siden har den 35-årige siddet varetægtsfængslet, og efter at Heino Mortensen afgik ved døden, blev sigtelsen ændret fra drabsforsøg til manddrab.

Ud over den alvorlige anklage om drab er den 46-årige anklaget for ulovligt at have været i besiddelse af drabsvåbnet. Der er tale om en kniv, som er designet til at hænge om halsen, hvorfra den kan trækkes med én hånd.