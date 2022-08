Mand anholdt for at ville dræbe 19-årig kvinde

Politiet oplyser kun, at drabsforsøget skal være sket i Vejen, og at den 22-årige mand blev anholdt i Vejen tirsdag aften.

Ifølge JydskeVestkysten skete anholdelsen i forbindelse med en politiaktion på Nørregade i Vejen, hvor der både var kriminalteknikere og politihunde til stede.

Syd- og Sønderjyllands Politi skriver via Twitter, at man ikke vil udtale sig til pressen om sagen, da der er tale om ”en verserende sag”.

Derudover oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, at anklagemyndigheden ved onsdagens retsmøde vil kræve lukkede døre. Det vil med andre ord sige, at den sigtedes forklaring og politiets foreløbige efterforskningsmateriale skal holdes skjult for offentligheden.