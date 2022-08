Anklage: Arrangerede indsmugling af 115 kilo amfetamin

I slutningen af marts 2020 kørte en VW Passat over grænsen fra Tyskland med 25 kilo amfetamin. Ved Kolding Station blev amfetaminen givet videre til en anden person, der betalte for den og bragte den til København.

Politiet ved ikke, hvem der kom med amfetaminen, eller hvem der modtog den.

Til gengæld mistænker myndighederne en 33-årig mand for at have bestilt det ulovlige stof til levering i Danmark, og en 37-årig mand for at have sørget for at det blev hentet i Kolding og solgt videre i hovedstadsområdet.