Politiet har løsladt mand efter kvindes tilskadekomst i Esbjerg

Politiet har tirsdag besluttet at løslade en 58-årig mand, der var anholdt og mistænkt efter en hændelse mandag aften i Esbjerg.

Der er ikke grundlag for at formode, at der er sket noget strafbart, i forbindelse med at en kvinde på 55 år blev indlagt på sygehuset med alvorlige skader.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi tirsdag eftermiddag på Twitter.