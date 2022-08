Svend Lings skal alligevel for retten igen om hjælp til selvmord

Dommen skyldtes hans medvirken til to selvmord og et forsøg på medvirken til selvmord. Han havde udskrevet medicin eller hjulpet med at få udskrevet medicin.

I øvrigt klagede Lings over Højesterets dom til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, fordi han mente, at han blot havde kommunikeret information om selvmord, og at hans ret til ytringsfrihed dermed var blevet krænket.

Svaret kom i foråret. Den internationale domstol kunne ikke følge hans argumentation. Den lagde vægt på, at dommen i straffesagen ikke rettede sig imod hans generelle informationsvirksomhed, men derimod drejede sig om hans handlinger i forhold til tre specifikke personer.

Lægeforeningen har i øvrigt ekskluderet Svend Lings.