Betjente trak pistol under aktion i hotel

Politifolk trak pistolerne og brugte også hund under et forsøg på at anholde en mand i et hotel ved Københavns Lufthavn ved middagstid tirsdag.

Det oplyser politiets vagtchef.

Forløbet begyndte på taxiholdepladsen ved Clarion Hotel lidt før klokken 12.

Her optrådte manden på en måde, som fik en betjent til at bruge sin peberspray.