Politi: Familie afkrævet løsesum på million under bortførelse

Tiltalen blev rejst i maj, men nu ventes den ene at være parat til at aflægge tilståelse over for en dommer.

Det sker i et retsmøde fredag, fremgår det af en retsliste for Retten på Frederiksberg.

Offeret i sagen er en mand i 30’erne. Inden han blev bortført i Brønshøj om aftenen 7. juli, var han blevet overvåget. En gps-tracker var blevet monteret på den bil, han kørte i.

I forvejen var laden ved Osted indrettet til at tage imod offeret. Her var ledningsstumper, stole og gaffatape klar.